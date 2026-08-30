फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   Theft of jewelry worth ₹15 lakh solved; police arrested the accused and sent him to jail

भवाली: 15 लाख के जेवर चोरी का खुलासा, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल

Sun, 30 Aug 2026 04:48 PM IST
गायत्री जोशी संवाद न्यूज एजेंसी, भवाली
संवाद न्यूज एजेंसी, भवाली Published by: गायत्री जोशी Updated Sun, 30 Aug 2026 04:48 PM IST
सार

भवाली कोतवाली पुलिस ने 15 लाख रुपये से अधिक के जेवर चोरी के मामले का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसके कब्जे से करीब 12 तोला सोना बरामद किया है। आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया।

विज्ञापन
Theft of jewelry worth ₹15 lakh solved; police arrested the accused and sent him to jail
आरोपी गिरफ्तार। - फोटो : वीडियोग्रैब

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

भवाली कोतवाली पुलिस ने 15 लाख रुपये से अधिक के जेवर चोरी के मामले का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी किए गए करीब 12 तोला सोने के आभूषण बरामद किए हैं। आरोपी को रविवार को न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।

विज्ञापन

पुलिस क्षेत्राधिकारी रविकांत सेमवाल ने बताया कि गैराड़ी लटवाल, पोस्ट मौना निवासी उमा लटवाल ने अपने घर से सोने के जेवर चोरी होने की तहरीर भवाली कोतवाली में दी थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की।

विज्ञापन

जांच के दौरान पुलिस ने जितेंद्र सिंह लटवाल पुत्र पूरन सिंह लटवाल, निवासी गैराड़ी लटवाल, पोस्ट मौना को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से दो जोड़ी पौंची, एक जोड़ी झुमके, एक नथ, एक गोलबंद, एक मांग टीका और एक अंगूठी सहित करीब 12 तोला सोना बरामद किया गया। बरामद जेवरों की कीमत लगभग 15 लाख रुपये आंकी गई है।

विज्ञापन
विज्ञापन

एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने मामले का सफल खुलासा करने वाली पुलिस टीम को 2,500 रुपये के नकद पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है।

कार्रवाई करने वाली टीम में एसएसआई आसिफ खान, एसआई अरुण सिंह राणा, कांस्टेबल आनंद सिंह राणा, हरीश सिंह, प्रकाश चंद्र और नरेंद्र मेहता शामिल रहे।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed