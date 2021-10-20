Nainital News: मल्ला चौफुला में चौड़ीकरण किए बगैर सड़क बनाने का विरोध
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Sat, 03 Oct 2026 12:17 AM IST
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हल्द्वानी। नगर निगम के वार्ड-37 के मल्ला चौफुला में सड़क निर्माण के लिए एक बार फिर हंगामा खड़ा हो गया। शुक्रवार को स्थानीय लोग मौके पर एकत्र हुए और प्रदर्शन किया। वे चौड़ीकरण किए बगैर सड़क बनाने का विरोध कर रहे हैं। इसे लेकर लोगों की कार्यदायी संस्था के अधिकारियों से नोकझोंक भी हुई।
वार्ड-37 में इन दिनों यूयूएसडीए विकास कार्य करा रही है। मल्ला चौफुला में करीब 500 मीटर सड़क निर्माण का विवाद पिछले कुछ दिनों से चल रहा है। स्थानीय लोग सड़क चौड़ीकरण की मांग उठा रहे हैं। लोगों के हंगामे की सूचना पर यूयूएसडीए के अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों से बात की। फिलहाल सड़क का काम रुका है। प्रदर्शन करने वालों में मन्नू गोसवामी, दीपा बिष्ट, ममता, मयंक, अर्जुन, कमल कोरंगा आदि मौजूद रहे।
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वार्ड-37 में इन दिनों यूयूएसडीए विकास कार्य करा रही है। मल्ला चौफुला में करीब 500 मीटर सड़क निर्माण का विवाद पिछले कुछ दिनों से चल रहा है। स्थानीय लोग सड़क चौड़ीकरण की मांग उठा रहे हैं। लोगों के हंगामे की सूचना पर यूयूएसडीए के अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों से बात की। फिलहाल सड़क का काम रुका है। प्रदर्शन करने वालों में मन्नू गोसवामी, दीपा बिष्ट, ममता, मयंक, अर्जुन, कमल कोरंगा आदि मौजूद रहे।
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