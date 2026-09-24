Nainital News: कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से मिलती-जुलती 19 वेबसाइटों के संचालकों को नोटिस जारी

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सीटीआर निदेशक डॉ. साकेत बडोला ने बताया कि ऑनलाइन बुकिंग के लिए इन 19 वेबसाइटों को नोटिस दिए गए हैं। कई वेबसाइट संचालकों ने पार्क प्रशासन की आपत्तियों पर अमल करते हुए अपनी वेबसाइट में आवश्यक बदलाव भी किए हैं। ये वेबसाइटें सीटीआर की आधिकारिक वेबसाइट होने का आभास कराती हैं। पर्यटक इन्हें असली समझकर बुकिंग के लिए संपर्क करते हैं जिससे उन्हें अधिक भुगतान करना पड़ता है।ऑनलाइन बुकिंग का विवरणपिछले एक साल में ऑनलाइन बुकिंग कराने में रामनगर के ट्रैवल एजेंट सबसे आगे रहे हैं। रामनगर से कुल 22,364 बुकिंग कराई गईं। इसके बाद काशीपुर से 5,693, हल्द्वानी से 2,799, नैनीताल से 1,293, गाजियाबाद से 404 और मेरठ से 257 बुकिंग दर्ज की गईं।