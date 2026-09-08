Nainital News: गौलापार में निर्मल दर्शन नशा मुक्ति केंद्र सील

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गौलापार (नैनीताल)। मानकों की अनदेखी के चलते प्रशासन ने सोमवार को गौलापार स्थित निर्मल दर्शन नशा मुक्ति केंद्र को सील कर दिया है। उपजिलाधिकारी मोनिका ने बताया कि मौके पर ड्रग इंस्पेक्टर ने कुछ दवाइयों का स्टॉक देखा जो सही तरीके से नहीं रखा गया था। संस्था के खिलाफ बिना स्टॉक पंजीकरण के दवाई रखने में नियमानुसार कार्रवाई के लिए लिखा गया है। बताया कि संस्था में काउंसलर भी कार्यरत नहीं पाया गया। इस पर स्वास्थ्य विभाग ने नोटिस देकर अग्रिम कार्रवाई की है। संस्था में पुरुष तथा महिला दोनों पाए गए और संस्था के पास स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी से निर्धारित मानकों के अनुरूप रजिस्ट्रेशन पाया गया।