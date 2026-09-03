Nainital News: हरतोला से नैनीताल के लिए नई बस सेवा शुरू

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कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत के निर्देश पर कुमाऊं मोटर ओनर्स यूनियन लिमिटेड के अधिशासी निदेशक हिम्मत सिंह नयाल ने इस मार्ग पर नियमित बस संचालन का आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। वर्तमान में इस मार्ग पर कोई सार्वजनिक परिवहन साधन उपलब्ध नहीं था जिससे स्थानीय निवासियों को जिला मुख्यालय और बाजारों तक पहुंचने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। जारी आदेश के अनुसार, आगामी व्यवस्था तक वाहन संख्या (यूके04पीए-2339) इस रूट पर चलेगी। यह बस रोजाना सुबह सात बजे हरतोला से नैनीताल के लिए रवाना होगी। इसके बाद यह नैनीताल से प्रसिद्ध कैंची धाम जाएगी और वहां से वापस नैनीताल आएगी। फिर शाम 3:30 बजे नैनीताल से वापस हरतोला के लिए प्रस्थान करेगी।

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नैनीताल। हरतोला से नैनीताल मार्ग पर सफर करने वालों के लिए राहत भरी खबर है। क्षेत्र के ग्रामीण लंबे समय से इस रूट पर यात्री बस सेवा की मांग कर रहे थे। आखिरकार शासन ने नई बस सेवा को मंजूरी दे दी है।