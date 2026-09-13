हल्द्वानी: चुनावी जुलूस को लेकर एमबीपीजी कॉलेज में भिड़े दो गुट, पुलिस पहुंची; परिसर में बढ़ाई गई सुरक्षा

छात्रसंघ चुनाव की तिथि घोषित होते ही एमबीपीजी कॉलेज की सियासत में उबाल आ गया है। चुनावी रंग दिखने लगा है और समर्थकों में जोश हावी है। आज ऐसा ही नजारा देखने को मिला जब उपाध्यक्ष पद के दो उम्मीदवारों के समर्थक आपस में भिड़ गए।बताया जा रहा है कि दोनों गुट चुनाव प्रचार के लिए जुलूस निकाल रहे थे। जुलूस निकालने और नारेबाजी को लेकर पहले कॉलेज परिसर के अंदर ही दोनों पक्षों में तीखी कहासुनी हो गई। बात बढ़ती देख कॉलेज प्रशासन ने सख्ती दिखाई और दोनों गुटों को परिसर से बाहर कर दिया।प्रशासन की सख्ती के बाद मामला शांत होने के बजाय और भड़क गया। बाहर निकलते ही दोनों गुट कॉलेज गेट पर ही आमने-सामने आ गए और जमकर हंगामा हुआ। गेट पर धक्का-मुक्की और नोकझोंक से अफरा-तफरी मच गई।

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