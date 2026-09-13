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साइबर अपराध: वर्क फ्रॉम होम का झांसा देकर महिला से ठगी, खाते से उड़ाए 1.40 लाख; जांच में जुटी पुलिस

Sun, 13 Sep 2026 11:24 AM IST
गायत्री जोशी अमर उजाला नेटवर्क, हल्द्वानी
अमर उजाला नेटवर्क, हल्द्वानी Published by: गायत्री जोशी Updated Sun, 13 Sep 2026 11:24 AM IST
सार

हल्द्वानी में वर्क फ्रॉम होम के नाम पर महिला से 1.40 लाख की साइबर ठगी का मामला सामने आया है। मुखानी क्षेत्र की महिला को टेलीग्राम ग्रुप में जोड़कर रेस्तरां रिव्यू टास्क दिए गए और शुरुआत में रिटर्न भी दिया गया।

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Woman defrauded under the pretext of a work-from-home job; ₹1.40 lakh siphoned from her account
साइबर क्राइम - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक

विस्तार
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हल्द्वानी के मुखानी थानाक्षेत्र की रहने वाली महिला को वर्क फ्रॉम होम का झांसा देकर साइबर ठगों ने 1.40 लाख रुपये की ठगी कर ली। साइबर सेल की टीम ने मामले की जांच शुरू कर दी है। महिला ने शनिवार को थाने में तहरीर दी। बताया कि तीन सितंबर को उनके मोबाइल पर वर्क फ्राॅम होम का विज्ञापन दिखा। उन्होंने विज्ञापन में दिए नंबर पर संपर्क किया तो सुषमा गुप्ता नाम की महिला से उनकी बातचीत हुई। उसने उन्हें टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ा।

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इसके बाद रेस्तरां रिव्यू टास्क देकर 180 से 500 रुपये तक रिटर्न दिया। इसके बाद तीसरे दिन अधिक कमाई का लालच देकर पेड प्लान बताया और 10 हजार, 30 हजार और 50 हजार रुपये के भुगतान कराए गए। इस तरह से साइबर ठगों ने 1.40 लाख रुपये जमा करा लिए। ठगी का पता चलने पर पीड़िता ने साइबर अपराध पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई। सीओ सिटी अमित कुमार सैनी ने बताया कि साइबर सेल की टीम जांच कर रही है।

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