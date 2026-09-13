साइबर अपराध: वर्क फ्रॉम होम का झांसा देकर महिला से ठगी, खाते से उड़ाए 1.40 लाख; जांच में जुटी पुलिस

हल्द्वानी के मुखानी थानाक्षेत्र की रहने वाली महिला को वर्क फ्रॉम होम का झांसा देकर साइबर ठगों ने 1.40 लाख रुपये की ठगी कर ली। साइबर सेल की टीम ने मामले की जांच शुरू कर दी है। महिला ने शनिवार को थाने में तहरीर दी। बताया कि तीन सितंबर को उनके मोबाइल पर वर्क फ्राॅम होम का विज्ञापन दिखा। उन्होंने विज्ञापन में दिए नंबर पर संपर्क किया तो सुषमा गुप्ता नाम की महिला से उनकी बातचीत हुई। उसने उन्हें टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ा।

विज्ञापन





इसके बाद रेस्तरां रिव्यू टास्क देकर 180 से 500 रुपये तक रिटर्न दिया। इसके बाद तीसरे दिन अधिक कमाई का लालच देकर पेड प्लान बताया और 10 हजार, 30 हजार और 50 हजार रुपये के भुगतान कराए गए। इस तरह से साइबर ठगों ने 1.40 लाख रुपये जमा करा लिए। ठगी का पता चलने पर पीड़िता ने साइबर अपराध पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई। सीओ सिटी अमित कुमार सैनी ने बताया कि साइबर सेल की टीम जांच कर रही है।