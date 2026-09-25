Nainital News: एक अक्तूबर को लगेगी मासिक डाक अदालत

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नैनीताल। डाक विभाग की ओर से ग्राहकों की समस्याओं और शिकायतों के समाधान के लिए एक अक्तूबर को मासिक डाक अदालत का आयोजन किया जाएगा। डाक अदालत का आयोजन प्रवर अधीक्षक डाकघर, नैनीताल मंडल के कार्यालय में सुबह 11 बजे किया जाएगा। जानकारी के अनुसार शिकायती पत्र 30 सितंबर तक प्रवर अधीक्षक डाकघर, नैनीताल मंडल, नैनीताल-263001 के पते पर भेजा जा सकता है। प्रत्येक शिकायत के लिए अलग शिकायत पत्र देना होगा। डाक विभाग के अनुसार शिकायतकर्ता अपनी सुविधा के अनुसार नजदीकी प्रधान डाकघर हल्द्वानी एवं नैनीताल में भी उपस्थित होकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। संवाद