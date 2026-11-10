उत्तराखंड: बंदर ने महिला पर किया हमला, संतुलन खोकर छत से आंगन में गिरी; गंभीर हालत में एसटीएच में भर्ती

दीपावली पर घर पर लगी बिजली की झालर तोड़ रहे बंदर को भगाने पहुंची महिला पर बंदर ने हमला कर दिया। इससे घबराई महिला सीढ़ियों से नीचे उतरते समय संतुलन खो बैठी और छत से नीचे आंगन में जा गिरी। इस हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजन उसे तत्काल हल्द्वानी के एसटीएच ले गए जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है।

जानकारी के अनुसार नगर के बजरी कंपनी निवासी रिंकी देवी (31) दीपावली पर्व पर अपने घर को सजाने में जुटी थी। इसी दौरान देर शाम एक बंदर छत पर आ गया और घर में सजावट के लिए लगाई गई बिजली की झालर को तोड़ने लगा। झालर को नुकसान पहुंचाते देख रिंकी देवी उसे भगाने के लिए सीढ़ियों के रास्ते छत पर पहुंचीं तो बंदर ने उस पर हमला कर दिया।

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अचानक हुए हमले से महिला घबरा गईं और बचने के प्रयास में सीढ़ियों से नीचे उतरने लगीं। इसी दौरान उसका संतुलन बिगड़ गया और वह सीढ़ियों से सीधे घर के आंगन में जा गिरी। महिला के गिरते ही परिजनों में चीख-पुकार मच गई। आनन-फानन में परिजन उन्हें उपचार के लिए हल्द्वानी ले गए। जिस घर में दीपावली की खुशियां मनाने के लिए रोशनी और सजावट की जा रही थी, वहां इस हादसे के बाद मातम जैसा माहौल हो गया। त्योहार की तैयारियों के बीच घर की गृहस्वामिनी के गंभीर रूप से घायल होने से परिवार की खुशियां पलभर में चिंता में बदल गईं।