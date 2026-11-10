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ओखली की चोट, भाईदूज का मोह: बहनों ने धान कूटकर तैयार किए च्यूड़े, कल भाइयों के माथे पर लगेगा प्यार का तिलक

Tue, 10 Nov 2026 12:27 PM IST
Heera अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल
अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल Published by: Heera Updated Tue, 10 Nov 2026 12:27 PM IST
सार

भाईदूज बुधवार को मनाया जाएगा, जिस पर बहनें भाइयों को च्यूड़े चढ़ाकर दीर्घायु की दुआ मांगेंगी। मंगलवार को भीमताल, ओखलकांडा, रामगढ़, धारी और बेतालघाट क्षेत्र में महिलाओं ने ओखली पर धान कूटकर च्यूड़े तैयार किए। 

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On Bhai Dooj, chudas are prepared by pounding paddy in a mortar
भाईदूज के लिए ओखली में तैयार किए च्यूड़े - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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भाई और बहन के अटूट रिश्ते से जुड़ा भाईदूज का पर्व बुधवार को मनाया जाएगा। भाईदूज पर बहनें अपने भाईयों को च्यूड़े चढ़ाकर उनकी दीर्घायु और उनकी खुशियों की दुआ मांगती है। मंगलवार को भीमताल, ओखलकांडा, रामगढ़, धारी और बेतालघाट क्षेत्र में महिलाओं ने ओखली पर धान को कूटकर च्यूड़े तैयार किए।

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भीमताल ब्लॉक के ओखलढूंगा के क्षेत्र पंचायत सदस्य चिराग बोहरा ने बताया कि वर्षों से ओखली पर धान कूटकर च्यूड़े तैयार करने की परंपरा चले आ रही है। उन्होंने कहा कि उनके गांव में अभी भी उसी परंपरा को आगे बढ़ाया जा रहा है। मंगलवार को ग्रामीणों ने ओखली में धान कूटकर च्यूड़े तैयार किए और बुधवार को बहनें अपने भाईयों को च्यूड़े चढ़ाकर पूजा करेंगी। 

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