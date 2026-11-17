भवाली के रातीघाट-हरताप पैदल मार्ग पर सोमवार को मानसिक रूप से कमजोर महिला घायल हालत में पड़ी मिली। स्थानीय लोगों ने महिला के घायल होने की सूचना भवाली और कैंची चौकी पुलिस को दी। महिला के जंगल में पड़े होने की सूचना पर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने तीन किमी दूर जंगल में महिला को घायल हालत में बरामद किया। पुलिस कर्मी महिला को तीन किमी दूर पकड़कर मुख्य सड़क तक लेकर पहुंचे।

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कोतवाल प्रकाश सिंह मेहरा ने बताया कि महिला अपना नाम गुड्डी और पीलीभीत निवासी बता रही है। उन्होंने कहा कि बीते कुछ दिनों से महिला क्षेत्र में घूम रही थी और महिला मानसिक रूप से कमजोर है। उन्होंने कहा कि महिला को उपचार के लिए भवाली सीएचसी लाया गया है। इस दौरान एसएसआई आसिफ खान, कांस्टेबल भुवन कापड़ी, महिला कांस्टेबल कुंवर जीत आदि मौजूद रहे।