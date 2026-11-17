हल्द्वानी शहर के गौलापार बाईपास स्थित ट्रंचिंग ग्राउंड में सोमवार की रात कूड़े के ढेर में आग भड़क गई। वहां तैनात कर्मचारियों ने इसकी सूचना नगर निगम प्रशासन को दी। मंगलवार सुबह तक ट्रंचिंग ग्राउंड और आसपास के क्षेत्र में धुएं का गुबार नजर आया। इस पर निगम प्रशासन की ओर से टैंकरों से पानी का छिड़काव कराया गया। गौरतलब है कि ट्रंचिंग ग्राउंड में जंगल की ओर पड़े कूड़े में अक्सर आग की घटना सामने आती रही है। देर रात भी यहां ढेर में आग धधक गई थी। वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.सीएस टोलिया ने बताया कि आग बुझाने के लिए दो पानी के टैंकर ट्रंचिंग ग्राउंड भेजे गए थे।

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कूड़ा वाहन चालकों को पढ़ाया साेर्स सेग्रिगेशन का पाठ

हल्द्वानी नगर निगम के वार्डाें से डाेर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन करने वाले वाहन चालकों को घर-घर से कूड़ा अलग-अलग लेने के लिए जागरूक किया गया। वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.सीएस टोलिया ने मंगलवार को चालकों की बैठक लेते हुए बताया कि कूड़ा वाहन में गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा, सेनिटरी कूड़ा और विशेष देखभाल वाला कचरा अलग-अलग लेने के लिए जगह सुनिश्चित की गई है। कूड़ा वाहन चालक निश्चित स्थान पर ही कूड़ा डलवाएं। डॉ.टोलिया ने बताया कि सोर्स सेग्रिगेशन के लिए लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।