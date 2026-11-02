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Nainital News: ज्योलीकोट में तेंदुए का शव मिला

Mon, 02 Nov 2026 01:15 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Mon, 02 Nov 2026 01:15 AM IST
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Leopard carcass found in Jyolikot
ज्योलीकोट (नैनीताल)। ज्योलीकोट क्षेत्र में रविवार को संदिग्ध परिस्थितियों में एक तेंदुए का शव घनी झाड़ियों के बीच मिला। शव के कुछ हिस्से को जंगली जानवर खा चुके थे। वन विभाग के कर्मियों ने तेंदुए के शव को रानीबाग रेस्क्यू सेंटर पहुंचाया।
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जानकारी के मुताबिक संत एंथोनी चर्च के पास स्थित कब्रिस्तान में सफाई कार्य कर रहे ईसाई समुदाय के लोगों ने तेंदुए के शव को देखा। समुदाय के लोग समाज के दिवंगत लोगों की याद में कल होेने वाले कार्यक्रम की तैयारी के लिए साफ सफाई आदि कर रहे थे। तेंदुए का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने के बाद देर शाम वन कर्मियों ने शव को कब्जे में लिया। इस दौरान विभाग का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। रेंज कार्यालय से घटनास्थल मात्र आठ किलोमीटर दूरी पर था। इसके बावजूद कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा, जो गंभीर चिंता का विषय है। वन विभाग कर्मी कीपर रविंद्र जोशी, खीमानंद, चालक मनमोहन और नारायण पांडे ने तेंदुए के शव को बचाव केंद्र तक पहुंचाया। वन रेंज अधिकारी नितिन पंत ने बताया कि सोमवार को पोस्टमार्टम के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि तेंदुए की मौत कैसे हुई।
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