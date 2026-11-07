नैनीताल: कैंची बाईपास मार्ग पर जल्द होगा डामरीकरण, आर्थिक एवं वित्तीय समिति ने 21.73 60 करोड़ की दी स्वीकृति

भवाली सैनिटोरियम से कैंची के लिए निर्माणाधीन बाईपास का मार्ग पर 21 करोड़ 73 लाख 60 हजार रुपये से डामरीकरण होगा। आर्थिक एवं वित्तीय समिति (ईएफसी) की ओर से इसकी स्वीकृति दी जा चुकी है। लोनिवि के अधिकारियों को संबंधित शासनादेश का इंतजार है। 18 किमी के मार्ग पर अब तक आठ किमी में डामरीकरण हुआ है। इस धनराशि से अवशेष मार्ग में भी डामरीकरण किया जाएगा।

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