Nainital News: ज्योलीकोट की पेयजल लाइन को ढुंगशिल से जोड़ा

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ईई का कहना है कि बीते दिनों समाचार-पत्र एवं सोशल मीडिया में वीरभट्टी में स्थित विद्यालय के साथ ही ज्योलीकोट छीड़ा, गांजा, सड़ियाताल एवं बकरीखोड़ में दूषित पानी से डायरिया फैलने की शिकायतें मिली थी। शिकायत के बाद उन्होंने मातहत अधिकारियों के माध्यम से निरीक्षण करवाया।दुर्गापुर एवं देवलढूंगा के स्रोतों की सफाई एवं क्लोरीनेशन करवाया गया। अधिकारी नियमित रूप से क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं। इसी कारण दुर्गापुर स्रोत से ज्योलीकोट को होने वाली जलापूर्ति को अस्थायी रूप से बंद किया जा चुका है। उक्त स्थान में देवलढूंगा से जलापूर्ति की जा रही है। इसके अलावा सड़ियाताल एवं बकरीखोड़ गांव में रखरखाव पेयजल निगम भीमताल की ओर से की जा रही है।