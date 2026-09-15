Nainital News: फुटबाल टूर्नामेंट में जोहारी बॉयज मुनस्यारी सेमीफाइनल में बनाई जगह
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Tue, 15 Sep 2026 02:23 AM IST
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हल्द्वानी। मोहम्मद जुबेर मेमोरियल फुटबाल टूर्नामेंट के आखिरी क्वार्टर फाइनल मुकाबला सोमवार को खेला गए। इसमें जोहारी बॉयज मुनस्यारी ने गौलापार फुटबाल क्लब को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया।
नगर निगम मैदान काठगोदाम में आयोजित मुकाबले में जोहारी बॉयज मुनस्यारी ने पहले हाफ के अंतिम मिनट में गोल कर 1-0 की बढ़त ली। दूसरे हाफ में टीम ने शानदार प्रदर्शन जारी रखा और 4-1 से जीत दर्ज की। मुख्य अतिथि नीरज जोशी ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। निर्णायक केतन भंडारी, तालिब खान और लक्ष्य रहे। वहां किशन अनेरिया, मनीष गोनी, सोनू बिष्ट, कंचन अनेरिया, कुंदन बिष्ट, संजय बिष्ट सहित सहित काठगोदाम स्पोर्ट्स क्लब के पदाधिकारी एवं सदस्य मौजूद रहे।
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नगर निगम मैदान काठगोदाम में आयोजित मुकाबले में जोहारी बॉयज मुनस्यारी ने पहले हाफ के अंतिम मिनट में गोल कर 1-0 की बढ़त ली। दूसरे हाफ में टीम ने शानदार प्रदर्शन जारी रखा और 4-1 से जीत दर्ज की। मुख्य अतिथि नीरज जोशी ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। निर्णायक केतन भंडारी, तालिब खान और लक्ष्य रहे। वहां किशन अनेरिया, मनीष गोनी, सोनू बिष्ट, कंचन अनेरिया, कुंदन बिष्ट, संजय बिष्ट सहित सहित काठगोदाम स्पोर्ट्स क्लब के पदाधिकारी एवं सदस्य मौजूद रहे।
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