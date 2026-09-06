ज्योलीकोट में पीलिया का कहर: दो मौतों के बाद दहशत, एक घर का इकलौता चिराग बुझा.. दो मासूमों से छिना मां का साया

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सरियाताल निवासी 16 वर्षीय रितेश जीना को 18 अगस्त से टायफाइड, उल्टी-दस्त की शिकायत थी। परिजनों के अनुसार उसका उपचार चल रहा था, लेकिन 28 अगस्त को हालत अचानक गंभीर हो गई। उसे हल्द्वानी के कई निजी अस्पतालों में ले जाया गया। हालत बिगड़ने पर दिल्ली स्थित एलबीएस अस्पताल और एम्स के लिए रेफर किया गया, जहां लीवर ट्रांसप्लांट की सलाह दी गई।रितेश के ताऊ बीएस जीना के अनुसार निजी अस्पतालों में उपचार का खर्च एक करोड़ रुपये से अधिक बताया गया, जबकि इतनी बड़ी रकम जुटाना परिवार के लिए संभव नहीं था। बाद में रितेश को दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां शनिवार देर शाम उसकी मौत हो गई।परिजनों का कहना है कि इलाज के लिए अस्पतालों के चक्कर लगाने के दौरान संक्रमण इतना बढ़ गया कि लीवर के साथ फेफड़े, किडनी और अन्य महत्वपूर्ण अंग भी प्रभावित हो गए। रितेश के पिता उमेश्वर सिंह उद्यान विभाग, ज्योलीकोट में उपनल कर्मचारी हैं, जबकि मां इंदिरा देवी गृहणी हैं। इकलौते बेटे की मौत से माता-पिता समेत दादा-दादी सदमे में हैं।ज्योलीकोट क्षेत्र की 26 वर्षीय नीमा जोशी की भी उपचार के दौरान मौत हो गई। नीमा के पति नीरज जोशी वन विभाग में अस्थायी श्रमिक हैं। उनकी दो बेटियां हैं, जिनकी उम्र चार वर्ष और डेढ़ वर्ष है।परिजनों के अनुसार एक और दो सितंबर को हल्द्वानी के निजी अस्पताल में जांच और उपचार कराया गया। चिकित्सकों ने लीवर इंफेक्शन और पीलिया बताया। हालत गंभीर होने पर उन्हें उपचार के लिए राममूर्ति अस्पताल, बरेली ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। परिवार के पांच अन्य सदस्यों के भी पीलिया से पीड़ित होने की जानकारी सामने आई है।नैनीताल जिले में लगातार जलजनित बीमारी के मामले सामने आने और अब दो मौतों के बाद ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ रहा है। ब्लॉक प्रमुख डॉ हरीश बिष्ट का कहना है कि जून के अंतिम सप्ताह में शुरू हुई बीमारी को समय रहते गंभीरता से नियंत्रित नहीं किया गया। डायरिया और उल्टी-दस्त के बाद टायफाइड और अब पीलिया के गंभीर मामलों ने स्वास्थ्य व्यवस्था और पेयजल व्यवस्था दोनों पर सवाल खड़े कर दिए हैं।नैनीताल। सीएमओ डॉ. रश्मि पंत ने बताया कि ज्योलीकोट क्षेत्र में अलर्ट जारी किया गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें क्षेत्र में निगरानी कर रही हैं। आशा कार्यकर्ताओं को घर-घर जाकर लोगों के स्वास्थ्य की जानकारी लेने और संदिग्ध मरीजों की सूचना तत्काल स्वास्थ्य विभाग को देने के निर्देश दिए गए हैं। क्षेत्र में बीमारी की रोकथाम और मरीजों की निगरानी पर विशेष जोर दिया जा रहा है।