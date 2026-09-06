Nainital News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Sun, 06 Sep 2026 02:02 AM IST
विज्ञापन
फुटबाल मैच
नैनीताल। नगर पालिका मनोरंजन क्लब की ओर से मल्लीताल खेल मैदान में द्वितीय कुमाऊं कप फुटबाल प्रतियोगिता का पहला मैच दोपहर दो बजे से।
फुटबाल टूर्नामेंट
नैनीताल। मल्लीताल खेल में चल रहे तीसरे इंटर स्कूल 9-ए-साइड फुटबाल टूर्नामेंट 2026 के तहत पहला मुकाबला तीन बजे से।
विज्ञापन
नैनीताल। नगर पालिका मनोरंजन क्लब की ओर से मल्लीताल खेल मैदान में द्वितीय कुमाऊं कप फुटबाल प्रतियोगिता का पहला मैच दोपहर दो बजे से।
फुटबाल टूर्नामेंट
नैनीताल। मल्लीताल खेल में चल रहे तीसरे इंटर स्कूल 9-ए-साइड फुटबाल टूर्नामेंट 2026 के तहत पहला मुकाबला तीन बजे से।