Nainital News: हल्द्वानी से अल्मोड़ा पहुंचने में लग गए आठ घंटे

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

शुक्रवार को वीकेंड के चलते मैदानी इलाकों के श्रद्धालु बाबा नीब करौरी महाराज के दर्शन के लिए कैंची धाम पहुंचे। शुक्रवार की सुबह से शाम 5 बजे तक काठगोदाम, रानीबाग, सलड़ी, भीमताल, खुटानी, भवाली, कैंची धाम तक पांच से छह घंटे तक जाम की समस्या बनी रही। हल्द्वानी से अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, रानीखेत, धारचूला बागेश्वर और हल्द्वानी की ओर आने और जाने वाले यात्रियों आठ घंटे तक जाम का सामना करना पड़ा। वहीं श्रद्धालुओं को भीमताल से कैंची धाम पहुंचने में तीन घंटे से अधिक समय लग गया।लोक निर्माण विभाग की ओर से कैंची धाम में जाम से निजात दिलाने के लिए सेनिटोरियम-रातीघाट बाईपास का निर्माण कार्य किया गया है। विभाग की ओर से 11 किमी तक सड़क पर डामरीकरण का काम पूरा कर लिया गया है लेकिन आठ किमी में डामरीकरण न होने से आवाजाही बंद है। इससे अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, रानीखेत, धारचूला, बागेश्वर और हल्द्वानी की ओर जाने वाले यात्रियों को भवाली-कैंची धाम होते हुए सफर तय करना पड़ रहा है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही सड़क पर डामरीकरण होने से जाम की समस्या दूर हो जाएगी।1- हल्द्वानी से गरमपानी पहुंचने में चार घंटे ज्यादा लगे। जाम लगने से अल्मोड़ा तक पहुंचने में यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही वाहनों के डायवर्ट करने से अतिरिक्त किराया देना पड़ रहा है।