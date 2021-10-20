Nainital News: शहर में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Sat, 03 Oct 2026 12:10 AM IST
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पिंक रैली
नैनीताल। आशा फाउंडेशन की ओर से डीएसए मैदान से होगी शुरू पिंक रैली सुबह 8 बजे
रक्तदान शिविर
हल्द्वानी। महाराजा अग्रसेन युवा समिति हल्द्वानी के डॉ. सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में रक्तदान शिविर सुबह 10 बजे से।
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नैनीताल। आशा फाउंडेशन की ओर से डीएसए मैदान से होगी शुरू पिंक रैली सुबह 8 बजे
रक्तदान शिविर
हल्द्वानी। महाराजा अग्रसेन युवा समिति हल्द्वानी के डॉ. सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में रक्तदान शिविर सुबह 10 बजे से।