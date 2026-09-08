Nainital News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Tue, 08 Sep 2026 12:46 AM IST
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फुटबाल प्रतियोगिता
नैनीताल। द्वितीय कुमाऊं कप फुटबाल प्रतियोगिता के तहत मल्लीताल खेल मैदान में पहला मैच दोपहर दो बजे से।
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फुटबाल टूर्नामेंट
नैनीताल। मल्लीताल खेल मैदान में तृतीय इंटर स्कूल 9-ए-साइड फुटबाल टूर्नामेंट के तहत पहला मुकाबला दोपहर तीन बजे से।
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नैनीताल। द्वितीय कुमाऊं कप फुटबाल प्रतियोगिता के तहत मल्लीताल खेल मैदान में पहला मैच दोपहर दो बजे से।
फुटबाल टूर्नामेंट
नैनीताल। मल्लीताल खेल मैदान में तृतीय इंटर स्कूल 9-ए-साइड फुटबाल टूर्नामेंट के तहत पहला मुकाबला दोपहर तीन बजे से।