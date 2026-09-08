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एससी-एसटी एक्ट: खरगे की रैली के बाद शुद्धिकरण के मामले में पहली एफआईआर दर्ज; कांग्रेस का विरोध जारी

Tue, 08 Sep 2026 05:12 PM IST
Heera अमर उजाला नेटवर्क, हल्द्वानी
अमर उजाला नेटवर्क, हल्द्वानी Published by: Heera Updated Tue, 08 Sep 2026 05:12 PM IST
सार

हल्द्वानी के रामलीला मैदान में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की रैली के बाद कुछ लोगों ने शुद्धिकरण हवन कराया, जिसे एससी समाज से आने वाले खरगे का अपमान बताते हुए महिला अधिवक्ता अंजू ने 15 अगस्त को कोतवाली में तहरीर दी। 

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FIR registered on complaint of woman advocate in purification case in haldwani
मल्लिकार्जुन खरगे - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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हल्द्वानी के रामलीला मैदान में खरगे रैली के बाद हुए शुद्धिकरण मामले में महिला अधिवक्ता अंजू की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने हवल करने वाले अज्ञात लोगों के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली है। आरोप है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खरगे की शंखनाद रैली के बाद कुछ लोगों ने रामलीला मैदान में शुद्धिकरण हवन कराया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष एससी समाज से आते हैं और हवन करके जातिगत भावनाओं को आहत किया गया है।

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मामले में महिला अधिवक्ता अंजू ने 15 अगस्त को तहरीर दी थी लेकिन पुलिस जांच का हवाला देती रही और प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई। बंगलूरू में जीरो प्राथमिकी दर्ज होने के बाद नैनीताल पुलिस ने महिला अधिवक्ता की तहरीर पर एससी-एसटी एक्ट समेत आईटी एक्ट की धारा में भी मामला दर्ज किया है। एसएसपी डॉ. मंजुनाथ टीसी ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच हल्द्वानी सीओ अमित कुमार सैनी को सौंपी गई है। जल्द आरोपियों की पहचान कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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