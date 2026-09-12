Nainital News: शहर में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Sat, 12 Sep 2026 01:03 AM IST
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प्रदर्शनी
नैनीताल। भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत की जयंती पर डीएसबी परिसर स्थित इतिहास विभाग के हिमालय संग्रहालय में प्रदर्शनी सुबह 11 बजे से।
भंडारा
नैनीताल। शनि मंदिर समिति की ओर से मंदिर प्रांगण में खिचड़ी भंडारे का आयोजन दोपहर एक बजे से।
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नैनीताल। भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत की जयंती पर डीएसबी परिसर स्थित इतिहास विभाग के हिमालय संग्रहालय में प्रदर्शनी सुबह 11 बजे से।
भंडारा
नैनीताल। शनि मंदिर समिति की ओर से मंदिर प्रांगण में खिचड़ी भंडारे का आयोजन दोपहर एक बजे से।