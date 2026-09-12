Nainital News: शहर में आज

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नैनीताल। भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत की जयंती पर डीएसबी परिसर स्थित इतिहास विभाग के हिमालय संग्रहालय में प्रदर्शनी सुबह 11 बजे से।

भंडारा

नैनीताल। शनि मंदिर समिति की ओर से मंदिर प्रांगण में खिचड़ी भंडारे का आयोजन दोपहर एक बजे से।

प्रदर्शनी