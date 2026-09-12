Nainital News: दो आरोग्य मंदिर बंद, जो खुले हैं उन्हें भी इलाज की जरूरत

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राज्य सरकार की ओर से लोगों को घर के नजदीक ही स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के लिए आरोग्य केंद्र खोले गए थे। इनमें सर्दी-खांसी जैसी सामान्य बीमारियों के मुफ्त इलाज और जांच की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। हल्द्वानी में दिसंबर से 10 वार्डाें में सेंटर खोलने की प्रक्रिया शुरू की गई थी।। मई में केंद्र चलाने वाली निजी कंपनी का टेंडर पूरा होने के बाद सेंटरों पर संकट खड़ा हो गया है।यहां चल रहे आरोग्य मंदिरबनभूलपुरा, राजपुरा, कुसुमखेड़ा, चौफुला दमुवाढूंगा, नारायणनगर और गौजाजाली।आरोग्य मंदिरों के संचालन का जिम्मा अब अब निगम खुद ले रहा है, जिन सेंटरों पर ओपीडी कम हो रही थी, उन सेंटरों को शिफ्ट करने की योजना है, इसके लिए जगह तलाशी जा रही है। इस सेंटरों से आमजन को लाभ मिल रहा है।गजराज सिंह बिष्ट, मेयरदिनेश व संजय मनोनीत पार्षद बनेहल्द्वानी। शहरी विकास विभाग ने नगर निगम हल्द्वानी के लिए पूर्व सभासद दिनेश सिंह बिष्ट और संजय भोजक को मनोनीत पार्षद नामित किया है। इस संबंध में विभाग के उप सचिव प्रदीप कुमार शुक्ल ने आदेश जारी किए हैं। निगम बोर्ड में अब 10 नामित पार्षद हो गए हैं।काली पट्टी बांधकर दिया धरनाहल्द्वानी। नगर निगम के पर्यावरण मित्रों ने हाथ पर काली पट्टी बांधकर धरना दिया। देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ के बैनर तले पर्यावरण मित्रों ने शुक्रवार को 10वें दिन धरना दिया। वे नये वार्डाें में प्रभारी पर्यावरण पर्यवेक्षक के पदों पर नियुक्ति में वरिष्ठता को प्राथमिकता देने की मांग उठा रहे हैं। धरना देने वालों में संघ के प्रदेश संगठन मंत्री अमित कुमार, दिनेश चौधरी, विश्वास चौहान, प्रेम सिंह, अलंकार, लक्की, मुकेश, जयपाल, सिद्धार्थ चौहान आदि शामिल रहे।