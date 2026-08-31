Nainital News: शहर में आज

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राजकीय बालिका इंटर कॉलेज बनभूलपुरा में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन सुबह 10 बजे से।

खेल

नैनीताल। मल्लीताल स्थित खेल मैदान में द्वितीय कुमाऊं कप फुटबाल प्रतियोगिता के तहत पहला मुकाबला दोपहर 2 बजे से।



परिचर्चा

हल्द्वानी। एमबीपीजी कॉलेज में रेशियोज इन द रिपब्लिक विषयक पुस्तक पर परिचर्चा अपराह्न 3 बजे से।



विधिक साक्षरता शिविर