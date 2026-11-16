Nainital News: शहर में आज

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हल्द्वानी। एकलव्य कप सीजन टू क्रिकेट टूर्नामेंट में एचसीसी और यंग ब्यॉज क्रिकेट एकेडमी के बीच मैच एकलव्य क्रिकेट एकेडमी में सुबह 9 बजे से।

प्रतियोगिता

हल्द्वानी। भारत विकास परिषद की काठगोदाम शाखा की ओर से भारत को जानो प्रश्न मंच प्रतियोगिता क्वींस पब्लिक स्कूल दमुवाढुंगा में सुबह 9 बजे से।

चुनाव

नैनीताल। अंजुमन इस्लामिया के चुनाव के तहत 23 कार्यकारिणी सदस्यों की घोषणा व प्रमाण पत्र वितरण रजा क्लब में सुबह 10 बजे से।

फुटबाल

नैनीताल। इंटर ऑफिशियल एंड कमर्शियल फुटबाल टूर्नामेंट के तहत मल्लीताल खेल मैदान में मुकाबले दोपहर तीन बजे से।



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