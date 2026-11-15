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कालाढूंगी: मुख्यमंत्री के दौरे पर कांग्रेस का विरोध; नीरज तिवारी के नेतृत्व में जमकर की नारेबाजी

Sun, 15 Nov 2026 09:58 AM IST
गायत्री जोशी संवाद न्यूज एजेंसी, कालाढूंगी
संवाद न्यूज एजेंसी, कालाढूंगी Published by: गायत्री जोशी Updated Sun, 15 Nov 2026 09:58 AM IST
सार

मुख्यमंत्री के कालाढूंगी दौरे के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बौर पुल पर प्रदर्शन कर विरोध जताया। प्रदेश सचिव नीरज तिवारी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी की।

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Congress protests during Chief Minister's visit; raises slogans under the leadership of Neeraj Tiwari
मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी करते कांग्रेसी। - फोटो : संवाद

विस्तार
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कालाढूंगी में मुख्यमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बौर पुल पर प्रदर्शन कर विरोध जताया। प्रदेश सचिव नीरज तिवारी के नेतृत्व में एकत्रित कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने एथेनॉल फैक्ट्री बंद करने, पूर्व में की गई घोषणाओं को पूरा करने और क्षेत्र की लंबित मांगों पर कार्रवाई करने की मांग उठाई।

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कार्यकर्ताओं ने कहा कि क्षेत्र की समस्याओं और मांगों को लेकर सरकार को गंभीरता दिखानी चाहिए। उन्होंने एथेनॉल फैक्ट्री बंद करने के साथ ही पूर्व में घोषित विकास कार्यों को जल्द धरातल पर उतारने की मांग की। प्रदर्शन में नगर अध्यक्ष रोहित बुलाकोटी, अरनव कंबोज, दीप चंद सती, विक्रम सामंत, कुलदीप तड़ियाल, संजय बिष्ट और अवतार सिंह समेत कई कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे।

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