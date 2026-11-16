Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   Himanshu Rawat appointed as District Security Chief

Nainital News: हिमांशु रावत बने जिला सुरक्षा प्रमुख

Mon, 16 Nov 2026 01:44 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Mon, 16 Nov 2026 01:44 AM IST
विज्ञापन
Himanshu Rawat appointed as District Security Chief
रामनगर। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की जिला स्तरीय बैठक रविवार को रामनगर में हुई। इसमें विहिप उत्तराखंड प्रांत के सहमंत्री जगदीश पांडे और पिथौरागढ़ के जिला उपाध्यक्ष दिनेश पाल मौजूद रहे। इस दौरान कार्यकारिणी का विस्तार कर संगठन के आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई। जगदीश पांडे ने बताया कि बैठक में लव जिहाद, गोरक्षा, मठ-मंदिरों की सुरक्षा और हित चिंतक अभियान पर चर्चा हुई। साथ ही संगठन की ओर से हिमांशु रावत को जिला सुरक्षा प्रमुख, राजकुमार को रामनगर प्रखंड सह संयोजक और अनिल भारतीय को प्रखंड उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। संवाद
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed