फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   GST department team raids two resorts in Choi and Dhela

Nainital News: छोई और ढेला के दो रिजॉर्टों पर जीएसटी विभाग की टीम ने मारा छापा

Mon, 02 Nov 2026 01:13 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Mon, 02 Nov 2026 01:13 AM IST
विज्ञापन
GST department team raids two resorts in Choi and Dhela
रामनगर। डेस्टिनेशन वेडिंग की आड़ में रामनगर के रिजॉर्ट में जीएसटी चोरी किए जाने का मामला सामने आया है। विभाग की छापामार कार्रवाई के दौरान ग्राम छोई और ढेला स्थित दोनों रिजॉर्टों में हुई जांच में करोड़ों रुपये के राजस्व अपवंचन के संकेत मिले हैं। कार्रवाई के दौरान एक रिजॉर्ट प्रबंधन ने 25 लाख रुपये राजकोष में जमा कराए, जबकि दूसरे रिजॉर्ट से महत्वपूर्ण दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जब्त करने की कार्रवाई की गई।
विज्ञापन

रविवार को राज्य कर विभाग के सहायक आयुक्त अनिल सिन्हा ने बताया कि छोई और ढेला स्थित दोनों रिजॉर्ट की बुकिंग, भुगतान के तरीकों और जीएसटी रिटर्न की निगरानी कर रही थी। जांच को आगे बढ़ाने के लिए अधिकारियों ने छद्म पहचान अपनाई। टीम के सदस्य शादी समारोह की बुकिंग कराने वाले परिजनों के रूप में रिजॉर्ट पहुंचे और फरवरी 2027 में प्रस्तावित विवाह की बुकिंग कराने को लेकर बातचीत की। पूरी जानकारी जुटाने के बाद 30 अक्तूबर की सुबह 9:15 बजे अधिकारियों ने अपनी पहचान उजागर कर जांच शुरू की। बताया कि आशंका है कि रिजॉर्ट संचालक शादी समारोहों में दी जाने वाली विभिन्न सेवाओं और उनसे होने वाली वास्तविक आय को जीएसटी विवरणियों में शामिल नहीं कर रहे थे। इससे बड़े पैमाने पर कर चोरी की गई। दोनों रिजॉर्टों में 31 अक्तूबर की रात आठ बजे तक जांच चली। इस दौरान एक रिजॉर्ट ने डीआरसी-03 के माध्यम से 25 लाख रुपये जमा कराए। वहीं दूसरे रिजॉर्ट से भौतिक अभिलेख और डिजिटल उपकरण जब्त किए गए। फॉरेंसिक विशेषज्ञों की देखरेख में जब्त डिजिटल उपकरणों का विश्लेषण किया जाएगा। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर डॉ. हरि ओम वर्मा, शिवपाल सिंह, देवेश, आयुषी, तनुजा, आकाश, एजाज बेग, आकांक्षा, शशांक, भावना आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed