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हल्द्वानी: रॉयल्टी पर पुरानी व्यवस्था का शासनादेश जारी, ठेकेदारों ने स्थगित की हड़ताल

Thu, 29 Oct 2026 01:43 PM IST
गायत्री जोशी संवाद न्यूज एजेंसी, हल्द्वानी
संवाद न्यूज एजेंसी, हल्द्वानी Published by: गायत्री जोशी Updated Thu, 29 Oct 2026 01:43 PM IST
सार

 हल्द्वानी में उपखनिज की रॉयल्टी में पूर्व की व्यवस्था लागू करने का शासनादेश जारी होने के बाद लोनिवि के ठेकेदारों ने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया है।  ठेकेदारों ने जल्द मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपनी मांगों के स्थायी समाधान की मांग उठाने की बात कही।

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Government order on the old royalty system issued; contractors call off strike
रॉयल्टी के मामले में पूर्व की व्यवस्था लागू करने का शासनादेश जारी। - फोटो : संवाद

विस्तार
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सरकारी विभागों के ठेकेदारों ने उपखनिज की रॉयल्टी के मामले में पूर्व की व्यवस्था लागू करने का शासनादेश जारी होने के बाद हड़ताल स्थगित कर दी है। बृहस्पतिवार को तिकोनिया स्थित लोनिवि गेस्ट हाउस में कांट्रेक्टर वेलफेयर सोसायटी हल्द्वानी के पदाधिकारियों ने इसकी जानकारी दी।

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पदाधिकारियों ने बताया कि रॉयल्टी के संबंध में शासनादेश जारी होने के बाद आंदोलन को फिलहाल स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। हालांकि, ठेकेदार जल्द मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपनी मांगों के स्थायी समाधान की मांग उठाएंगे।

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