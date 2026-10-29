हल्द्वानी: एमबीपीजी कॉलेज के बाहर युवती को थप्पड़ मारने का वीडियो वायरल, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस
माई सिटी रिपोर्टर, हल्द्वानी Published by: गायत्री जोशी Updated Thu, 29 Oct 2026 03:48 PM IST
सार
नैनीताल रोड पर एमबीपीजी कॉलेज के बाहर एक युवक की ओर से युवती को थप्पड़ मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है।
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विस्तार
हल्द्वानी के एमबीपीजी कॉलेज के बाहर बुधवार देर रात एक युवक ने साथी युवती को थप्पड़ मार दिए। घटना का वीडियो बृहस्पतिवार को सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। वीडियो में युवक युवती को एक के बाद एक थप्पड़ मारता दिखाई दे रहा है।
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एसपी सिटी हरबंस सिंह ने बताया कि कॉलेज के पास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है।