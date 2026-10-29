हल्द्वानी: एमबीपीजी कॉलेज के बाहर युवती को थप्पड़ मारने का वीडियो वायरल, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस

हल्द्वानी के एमबीपीजी कॉलेज के बाहर बुधवार देर रात एक युवक ने साथी युवती को थप्पड़ मार दिए। घटना का वीडियो बृहस्पतिवार को सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। वीडियो में युवक युवती को एक के बाद एक थप्पड़ मारता दिखाई दे रहा है।

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