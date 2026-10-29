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हल्द्वानी: एमबीपीजी कॉलेज के बाहर युवती को थप्पड़ मारने का वीडियो वायरल, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस

Thu, 29 Oct 2026 03:48 PM IST
गायत्री जोशी माई सिटी रिपोर्टर, हल्द्वानी
माई सिटी रिपोर्टर, हल्द्वानी Published by: गायत्री जोशी Updated Thu, 29 Oct 2026 03:48 PM IST
सार

नैनीताल रोड पर एमबीपीजी कॉलेज के बाहर एक युवक की ओर से युवती को थप्पड़ मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है।

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Video of a young woman being slapped outside MBPG College goes viral; police are examining CCTV footage
युवती को थप्पड़ मारता युवक। - फोटो : वीडियोग्रैब

विस्तार
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हल्द्वानी के एमबीपीजी कॉलेज के बाहर बुधवार देर रात एक युवक ने साथी युवती को थप्पड़ मार दिए। घटना का वीडियो बृहस्पतिवार को सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। वीडियो में युवक युवती को एक के बाद एक थप्पड़ मारता दिखाई दे रहा है।

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एसपी सिटी हरबंस सिंह ने बताया कि कॉलेज के पास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है।

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