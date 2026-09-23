हल्द्वानी में अचानक झमाझम बारिश: वाहन चालकों और स्कूली बच्चों को हुई परेशानी, कई इलाकों में बिजली बाधित

हल्द्वानी शहर में बुधवार दोपहर के बाद मौसम का मिजाज एकाएक बदल गया। करीब डेढ़ बजे तेज हवाओं के बाद देखते ही देखते झमाझम बारिश शुरू हो गई। अचानक हुई तेज बारिश से शहर के नैनीताल रोड, बरेली रोड और कालाढूंगी रोड पर वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा।

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लगभग आधे घंटे तक चली मूसलाधार बारिश से लोगों को उमस से राहत मिली, लेकिन दैनिक कामकाज पर असर पड़ा। स्कूल से लौट रहे बच्चों और बाजार आए लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कुछ इलाकों में बिजली आपूर्ति भी बाधित रही।