Nainital News: मंदिर मिशन माला से संवरेगा गोल्ज्यू देवता मंदिर

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पुजारी हरीश पांडे ने कहा कि मंदिर सौंदर्यीकरण से क्षेत्र को नई पहचान मिलेगी। इधर मंत्री ने लंबे समय से बदहाल अलचौना-ताड़ा मोटर मार्ग पर 2.26 करोड़ की लागत से डामरीकरण और सुधारीकरण के निर्माण कार्य का भी शुभारंभ किया। विज्ञापन

इस दौरान ब्लॉक प्रमुख डॉ. हरीश बिष्ट, जिपं सदस्य विपिन जंतवाल, कमल जोशी, कमल देवका, लता आर्या, अनिल चनौतिया, अंकित कुमार, कमला आर्या, मीनाक्षी जोशी, आनंदमणि भट्ट, लेवेंद्र रौतेला, नंदाबल्लभ बृजवासी आदि मौजूद रहे। संवाद विज्ञापन विज्ञापन

पुजारी हरीश पांडे ने कहा कि मंदिर सौंदर्यीकरण से क्षेत्र को नई पहचान मिलेगी। इधर मंत्री ने लंबे समय से बदहाल अलचौना-ताड़ा मोटर मार्ग पर 2.26 करोड़ की लागत से डामरीकरण और सुधारीकरण के निर्माण कार्य का भी शुभारंभ किया।इस दौरान ब्लॉक प्रमुख डॉ. हरीश बिष्ट, जिपं सदस्य विपिन जंतवाल, कमल जोशी, कमल देवका, लता आर्या, अनिल चनौतिया, अंकित कुमार, कमला आर्या, मीनाक्षी जोशी, आनंदमणि भट्ट, लेवेंद्र रौतेला, नंदाबल्लभ बृजवासी आदि मौजूद रहे। संवाद

भीमताल (नैनीताल)। कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा ने बृहस्पतिवार को विनायक स्थित गोल्ज्यू देवता मंदिर के सौंदर्यीकरण के कार्य का शुभारंभ किया। मंदिर मिशन माला योजना के तहत मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए 91 लाख की राशि स्वीकृत हुई है। मंत्री ने कहा कि न्याय नहीं मिलने से परेशान लोग इस मंदिर में अपनी अर्जी लगाते है।