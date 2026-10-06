Nainital News: वाहन शोरूम में लगी आग लाखों रुपये का सामान जला

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पुलिस के अनुसार देर रात आग की सूचना शोरूम संचालक पंकज कुमार ने संबंधित चौकी को दी थी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची। आसपास रहने वाले कर्मचारियों के साथ आग पर काबू पाया। लाखों के आर्थिक नुकसान का आंकलन किया गया है। एसपी सिटी हरबंस सिंह ने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया था। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। विज्ञापन

पुलिस के अनुसार देर रात आग की सूचना शोरूम संचालक पंकज कुमार ने संबंधित चौकी को दी थी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची। आसपास रहने वाले कर्मचारियों के साथ आग पर काबू पाया। लाखों के आर्थिक नुकसान का आंकलन किया गया है। एसपी सिटी हरबंस सिंह ने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया था। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है।

हल्द्वानी। गौलापार के कुंवरपुर स्थित दो पहिया वाहन शोरूम में रविवार देर रात दो बजे आग लग गई। हादसे में एक स्कूटी, कंप्यूटर, सीसीटीवी कैमरे, मशीनें और अन्य सामान जल गया। कर्मचारियों ने पुलिस की मदद से टैंक के पानी से आग बुझाई।