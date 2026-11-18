Nainital News: ट्रंचिंग ग्राउंड में धधकी आग, रात भर उठता रहा धुआं
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Wed, 18 Nov 2026 01:19 AM IST
विज्ञापन
हल्द्वानी। गौलापार बाईपास स्थित ट्रंचिंग ग्राउंड में सोमवार की रात कूड़े के ढेर में आग धधक गई। रात भर धुआं उठता रहा। सुबह को नगर निगम की टीम ने टैंकरों से पानी का छिड़काव किया।
ट्रंचिंग ग्राउंड में जंगल की ओर पड़े कूड़े में अक्सर आग की घटना सामने आती रही है। बीती रात भी यहां ढेर में आग धधक गई थी। वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.सीएस टोलिया ने बताया कि आग बुझाने के लिए पानी के दो टैंकर ट्रंचिंग ग्राउंड भेजे गए थे।
विज्ञापन
ट्रंचिंग ग्राउंड में जंगल की ओर पड़े कूड़े में अक्सर आग की घटना सामने आती रही है। बीती रात भी यहां ढेर में आग धधक गई थी। वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.सीएस टोलिया ने बताया कि आग बुझाने के लिए पानी के दो टैंकर ट्रंचिंग ग्राउंड भेजे गए थे।
विज्ञापन