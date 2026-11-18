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ट्रंचिंग ग्राउंड में जंगल की ओर पड़े कूड़े में अक्सर आग की घटना सामने आती रही है। बीती रात भी यहां ढेर में आग धधक गई थी। वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.सीएस टोलिया ने बताया कि आग बुझाने के लिए पानी के दो टैंकर ट्रंचिंग ग्राउंड भेजे गए थे।