विज्ञापन

दीक्षांत समारोह में 36 शिक्षार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए जाएंगे। विश्वविद्यालय के विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों में अध्ययन पूर्ण करने वाले कुल 14,857 शिक्षार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। समारोह में सहभागिता के लिए अब तक 292 शिक्षार्थियों ने पंजीकरण कराया है। इस अवसर पर प्रख्यात प्रशासनिक एवं प्रबंधकीय विशेषज्ञ तथा भारतीय रेल सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी अश्वनी लोहनी को मानद उपाधि प्रदान की जाएगी। उन्होंने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष, एयर इंडिया के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा भारतीय पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित अनेक महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। फेयरी क्वीन के पुनरुद्धार के लिए उनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। चार अभियांत्रिकी विधाओं में डिग्री-समकक्ष योग्यताएं अर्जित करने के लिए उनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। वर्तमान में वे प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय सोसाइटी के निदेशक हैं।