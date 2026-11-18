विज्ञापन

इस मार्ग पर रात में सफर करने वाले वाहन चालकों को सुरक्षा के नाम पर कोई खास इंतजाम नहीं मिलते। न तो सड़क पर रिफ्लेक्टर लगे हैं और न ही रेडियम लाइटें हैं, जो रात में दृश्यता बढ़ाने में सहायक होती हैं। इसके अतिरिक्त, परिवहन विभाग और पुलिस की ओर से लापरवाही से वाहन चलाने वालों के खिलाफ कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही है। ऐसे वाहन चालकों की पहचान के लिए कैमरे भी नहीं लगाए गए हैं।स्थानीय लोगों के मुताबिक मैदानी क्षेत्रों से पहाड़ को आने वाले वाहन चालकों को खाई की ओर वाहन चलाने में डर लगता है। ऐसे में वह गलत दिशा में वाहन चलाते हैं। जिस कारण कई बार मैदान से पहाड़ को जाने वाले और पहाड़ से मैदान की ओर आने वाले वाहन में आमने सामने की टक्कर भी हो जाती है। वहीं दूसरी ओर गलत दिशा में वाहन चलाने से वाहन के खाई में गिरने का खतरा बना रहता है। क्षेत्र के लोगों ने विभागीय अधिकारियों से रानीबाग भीमताल रोड में रिफ्लेक्टर और रेडियम लाइटें लगाने की मांग की है।