Nainital News: तीन साल बाद भी स्याल्दे टैक्सी स्टैंड शोपीस, गेट पर लटका ताला

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

मुख्यमंत्री की घोषणा और क्षेत्रीय विधायक के प्रयासों से टैक्सी स्टैंड का निर्माण दिसंबर 2023 में पूरा हुआ था। इसके बावजूद अब तक पार्किंग संचालन की व्यवस्था नहीं हो सकी है। लंबे समय से बंद पड़े पार्क परिसर में कई जगह घास उग आई है और रखरखाव के अभाव में इसकी स्थिति भी खराब होने लगी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पार्किंग बनने के बाद उम्मीद थी कि बाजार में वाहनों का दबाव कम होगा और जाम की समस्या से भी राहत मिलेगी, लेकिन पार्क शुरू नहीं होने से लोगों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है।बताया गया कि निर्माण कार्य पूरा होने के बाद कार्यदायी संस्था की ओर से पार्क जिला प्रशासन को हस्तांतरित कर दिया गया था। इसके बावजूद संचालन की जिम्मेदारी और व्यवस्था तय नहीं होने से पार्किंग शुरू नहीं हो पाई है। क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से जल्द पार्किंग का संचालन शुरू कराने की मांग की है।प्रांतीय खंड रानीखेत के जेई महेंद्र कंपोज ने बताया कि विभाग की ओर से दो साल पहले ही स्टैंड जिला प्रशासन को हस्तांतरित कर दिया गया था। अपर जिलाधिकारी को तहसील रानीखेत के संयुक्त मजिस्ट्रेट के माध्यम से हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी की गई थी। पार्किंग का संचालन जिला पंचायत की ओर से किया जाना है।