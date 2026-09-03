Nainital News: सड़क पर आया गजराज, वाहनों की लगी कतार
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Thu, 03 Sep 2026 01:18 AM IST
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गौलापार (नैनीताल)। चोरगलिया-हल्द्वानी मुख्य मार्ग पर बुधवार को जंगल से निकलकर एक हाथी (गजराज) सड़क पर आ गया। सड़क पर हाथी को देखकर राहगीरों और स्थानीय लोगों ने अपने वाहन रोक लिए जिससे वाहनों की आवाजाही कुछ समय के लिए प्रभावित हुई और दोनों ओर लोगों की भीड़ जमा हो गई।
कई लोगों ने मोबाइल से इसकी तस्वीरें और वीडियो भी बनाए। हालांकि, विशेषज्ञों ने जंगली जानवरों के नजदीक जाकर फोटो या वीडियो लेने के प्रति सावधानी बरतने की सलाह दी है। स्थानीय लोगों के मुताबिक इस क्षेत्र में हाथियों के सड़क पर आने की घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। हाथी के वापस जंगल की ओर लौटने के बाद यातायात सामान्य हो गया।
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कई लोगों ने मोबाइल से इसकी तस्वीरें और वीडियो भी बनाए। हालांकि, विशेषज्ञों ने जंगली जानवरों के नजदीक जाकर फोटो या वीडियो लेने के प्रति सावधानी बरतने की सलाह दी है। स्थानीय लोगों के मुताबिक इस क्षेत्र में हाथियों के सड़क पर आने की घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। हाथी के वापस जंगल की ओर लौटने के बाद यातायात सामान्य हो गया।
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