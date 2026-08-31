Nainital News: हल्दूचौड़ में डंपर ने स्कूटी सवार युवक को रौंदा,मौत

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जानकारी के मुताबिक हिम्मतपुर चौमवाल, बेरीपड़ाव निवासी कमल पांडे (35) रविवार दोपहर करीब डेढ़ बजे स्कूटी से हल्दूचौड़ चौराहे पर सड़क पार कर रहा था। इसी दौरान वह हल्द्वानी की ओर से तेज गति से आ रहे डंपर की चपेट में आ गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि उसका सिर कुचल गया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। डंपर चालक मौके से वाहन लेकर भाग निकला।कुछ देर बाद यही डंपर घटनास्थल से कुछ दूरी पर खड़ा मिला। पुलिस घटना स्थल से मृतक की स्कूटी और डंपर को चौकी ले गई। जानकारी के मुताबिक मृतक कमल पोल्ट्री फार्म चलाता था। उसके पिता पूरन चंद्र पांडेय का निधन हो चुका है। घर में उसकी पत्नी कमला पांडे, मां मोहनी देवी और बड़ा भाई महेश पांडे हैं।उधर कमल पांडे की हादसे में मौत की सूचना से हिम्मतपुर चौमवाल और आसपास के क्षेत्र में शोक का माहौल है। घर पर उसकी माता का रो-रोकर बुरा हाल है। कमल की सात वर्ष की पुत्री है।