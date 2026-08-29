Nainital News: लोअर मॉलरोड में ड्रिलिंग का कार्य पूरा

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लोअर मॉलरोड के क्षतिग्रस्त हिस्से के उपचार के लिए पाइलिंग का कार्य किया जा रहा था। लगातार ड्रिलिंग के चलते सड़क को यातायात के लिए बंद रखा गया है। अब ड्रिलिंग पूरी होने के बाद निर्माण का अगला चरण शुरू हो गया है।सड़क के समतलीकरण के साथ ही आगामी दिनों में कैप बीम और स्लैब कास्टिंग का कार्य किया जाएगा। सड़क बंद होने से मल्लीताल और तल्लीताल के बीच यातायात व्यवस्था प्रभावित होने के साथ ही स्थानीय व्यापारियों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में निर्माण कार्य आगे बढ़ने से लोगों को जल्द सड़क खुलने की उम्मीद जगी है।ड्रिलिंग का कार्य पूरा किया जा चुका है। 51 पाइलिंग पूरी कर ली गई हैं। शेष कार्यों को तेजी से पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द लोअर मॉलरोड को यातायात के लिए खोला जा सके। - रत्नेश सक्सेना,ईई, लोनिवि