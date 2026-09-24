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Nainital News: लड़की पर छींटाकशी को लेकर विवाद, दो पक्षों में जमकर मारपीट

Thu, 24 Sep 2026 01:18 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Thu, 24 Sep 2026 01:18 AM IST
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Dispute over catcalling a girl; violent clash between two groups.
हल्द्वानी।
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काठगोदाम के पनचक्की से शुरू हुआ दो पक्षों का विवाद नैनीताल रोड स्थित दुर्गा सिटी सेंटर के पास खूनी विवाद में बदल गया। झगड़ा युवतियों पर फब्तियां कसने और छेड़छाड़ करने को लेकर हुआ।
पुलिस सूत्रों के अनुसार दोनों पक्ष छात्रसंघ चुनाव से संबंधित हैं। वहीं मामले में पुलिस ने जब बेरिकेडिंग कर चेकिंग शुरू की तब एक तेज रफ्तार कार ने एमबीपीजी कॉलेज की तरफ से कुल्यालपुरा चौराहे की तरफ जाने वाले रास्ते पर बेरिकेडिंग तोड़ डाले और पुलिसकर्मियों को कुचलने का प्रयास किया।
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देर रात शहर में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ। इसमें दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट और हाथापाई होती दिखाई दे रही है। जब मामले में पुलिस से जानकारी की गई तब पता चला कि दो पक्षों में युवतियों पर छींटाकशी और फब्तियां कसने का मामला सामने आया। मारपीट में एक युवक के लहूलुहान होने की बात भी सामने आई। पुलिस सूत्रों के अनुसार छात्रसंघ चुनाव प्रचार-प्रसार के दौरान लड़कियों से छेड़छाड़ का मामला सामने आया। वहीं विवाद के बाद जब पुलिस ने बेरिकेडिंग कर चेकिंग की व्यवस्था शुरू की तब पता तेज रफ्तार कार चालक ने चेकिंग पर मौजूद पुलिसकर्मियों को कुचलने का प्रयास भी किया। पुलिसकर्मी बाल-बाल बचे और तुरंत वायरलेस पर सूचना दी।
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दो पक्षों के बीच लड़की के साथ छेड़छाड़ और फब्तियां कसने के चलते विवाद होने की बात सामने आई है। हालांकि पुलिस जांच कर रही है और कोई भी लिखित शिकायत पुलिस के पास तक नहीं पहुंची है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी- डॉ. मंजुनाथ टीसी, एसएसपी, नैनीताल
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