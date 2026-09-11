Nainital News: पीलिया के मामलों में आई कमी, मरीजों की संख्या घटने से राहत
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Fri, 11 Sep 2026 01:40 AM IST
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नैनीताल। नैनीताल के बीडी पांडे जिला अस्पताल में पीलिया के नए मरीजों की संख्या घटने से स्वास्थ्य विभाग और आम जनता ने राहत की सांस ली है। वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. एम.एस. दुग्ताल ने बताया कि बृहस्पतिवार को केवल एक नया मरीज अस्पताल में भर्ती किया गया, जिससे उपचाराधीन मरीजों की कुल संख्या अब 11 रह गई है। हालांकि, विभाग ने अभी भी लोगों को पूरी सतर्कता बरतने, उबला या स्वच्छ पेयजल पीने और व्यक्तिगत स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने की अपील की है। क्षेत्र में लगातार निगरानी और जागरूकता अभियान के चलते स्थिति में तेजी से सुधार देखा जा रहा है।
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