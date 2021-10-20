Nainital News: हल्द्वानी मंडी में 630 मैट्रिक टन कोल्ड स्टोरेज निर्माण भूमि अभाव से रुका

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

जनवरी 2026 में कृषि निदेशक के निर्देश पर कोल्ड स्टोरेज का प्रस्ताव मंडी समिति के उप महाप्रबंधक तकनीकी निर्माण खंड देहरादून को भेजा गया था। कोल्ड स्टोरेज 1035 वर्ग मीटर क्षेत्र में बनाया जाना था, लेकिन क्षमता के अनुसार परिसर में पर्याप्त भूमि उपलब्ध नहीं है। व्यापारियों के पुराने गोदाम और दुकानों को तोड़कर निर्माण पर भी विचार किया गया। हालांकि मंडी समिति ने अगस्त में निदेशालय को पत्र भेजकर इस विकल्प को सही नहीं बताया। संवादस्थानीय कृषि उत्पादन को नुकसानहल्द्वानी मंडी परिसर पर्वतीय, भाबर और तराई क्षेत्रों की कृषि उपज के संग्रहण का केंद्र है। यहां सेब, आड़ू, नाशपाती, लीची, अनार सहित अन्य फलों की आवक होती है। कोल्ड स्टोरेज के अभाव में कृषि उत्पादन प्रभावित होता है। व्यापारियों के अनुसार कोल्ड स्टोरेज की अधिक जरूरत हिमाचल प्रदेश और कश्मीर के सेब और अन्य फलों के लिए होती है। स्थानीय स्तर के फलों की गुणवत्ता सही होने से उत्पाद जल्दी खराब हो जाता है।मंडी परिसर में भूमि की कमी के चलते कोल्ड स्टोरेज निर्माण प्रक्रिया रुकी है। इस संबंध में निदेशालय स्तर पत्राचार किया गया है। -दिग्विजय सिंह देव, मंडी सचिव