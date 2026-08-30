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हल्द्वानी: सफाई कार्य को जातिगत रूप देने का आरोप, राहुल गांधी के खिलाफ कोतवाली में दी तहरीर

Sun, 30 Aug 2026 08:28 PM IST
गायत्री जोशी संवाद न्यूज एजेंसी, हल्द्वानी
संवाद न्यूज एजेंसी, हल्द्वानी Published by: गायत्री जोशी Updated Sun, 30 Aug 2026 08:28 PM IST
सार

हल्द्वानी के जवाहर नगर कॉलोनी निवासी एवं श्रीराम सेना धर्मार्थ सेवा समिति के सदस्य अमित कुमार ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ कोतवाली में तहरीर दी है। 

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Complaint filed against Rahul Gandhi over allegations of giving a casteist angle to sanitation work
राहुल गांधी के खिलाफ हल्द्वानी कोतवाल विजय मेहता को तहरीर देते श्रीराम सेवा धर्मार्थ सेवा समिति के सदस्य अमित कुमार । - फोटो : संवाद

विस्तार
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हल्द्वानी के जवाहर नगर कॉलोनी निवासी श्रीराम सेना धर्मार्थ सेवा समिति के सदस्य अमित कुमार ने हल्द्वानी कोतवाली में राहुल गांधी के खिलाफ तहरीर दी है। आरोप है कि रामलीला मैदान में 11 अगस्त को हुए साफ-सफाई कार्य को कांग्रेस नेता ने जातिगत रूप दिया और दिल्ली में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कार्य को छुआछूत व आपराधिक बताया।

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अमित कुमार ने जातिगत भावनाएं आहत होने का भी आरोप लगाया है। एसपी सिटी मनोज कुमार कत्याल ने बताया कि तहरीर के आधार पर जांच की जा रही है। तथ्यों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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