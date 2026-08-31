हल्द्वानी एमबीपीजी कॉलेज: चुनाव प्रचार के दौरान मारपीट, कार्रवाई को लेकर छात्रों ने कोतवाली में किया धरना

हल्द्वानी एमबीपीजी कॉलेज में रविवार को दो पक्षों के बीच झगड़े के बाद सोमवार को एक पक्ष के छात्र कोतवाली पहुंचे। आरोप है कि प्रचार-प्रसार के दौरान कोषाध्यक्ष के पद पर चुनाव लड़ने वाले छात्र को कुछ लोगों ने पीट दिया। इसके बाद उन्होंने पुलिस से शिकायत की लेकिन कार्रवाई नहीं हुई।

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सोमवार को एक पक्ष कोतवाली पहुंचा और धरने पर बैठ गए हालांकि कार्रवाई के आश्वासन पर छात्र धरने से उठे। सीओ सिटी अमित कुमार सैनी ने बताया कि सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।