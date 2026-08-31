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हल्द्वानी एमबीपीजी कॉलेज: चुनाव प्रचार के दौरान मारपीट, कार्रवाई को लेकर छात्रों ने कोतवाली में किया धरना

Mon, 31 Aug 2026 12:35 PM IST
Heera अमर उजाला नेटवर्क, हल्द्वानी
अमर उजाला नेटवर्क, हल्द्वानी Published by: Heera Updated Mon, 31 Aug 2026 12:35 PM IST
सार

हल्द्वानी के एमबीपीजी कॉलेज में रविवार को दो पक्षों के बीच झगड़ा हुआ, जिसके बाद सोमवार को एक पक्ष के छात्र कोतवाली पहुंचे और धरने पर बैठ गए। आरोप है कि कोषाध्यक्ष पद के प्रचार के दौरान एक उम्मीदवार को पीटा गया और पुलिस ने शिकायत पर कार्रवाई नहीं की।

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After the dispute in MBPG College Haldwani students sat on dharna in Kotwali
एमबीपीजी कॉलेज में विवाद के बाद कोतवाली में धरने पर बैठे छात्र - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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हल्द्वानी एमबीपीजी कॉलेज में रविवार को दो पक्षों के बीच झगड़े के बाद सोमवार को एक पक्ष के छात्र कोतवाली पहुंचे। आरोप है कि प्रचार-प्रसार के दौरान कोषाध्यक्ष के पद पर चुनाव लड़ने वाले छात्र को कुछ लोगों ने पीट दिया। इसके बाद उन्होंने पुलिस से शिकायत की लेकिन कार्रवाई नहीं हुई।

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सोमवार को एक पक्ष कोतवाली पहुंचा और धरने पर बैठ गए हालांकि कार्रवाई के आश्वासन पर छात्र धरने से उठे। सीओ सिटी अमित कुमार सैनी ने बताया कि सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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