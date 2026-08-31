रुद्रपुर: कांग्रेस ने शुद्धिकरण मामले में कोतवाली घेरी, 16 के खिलाफ तहरीर; एससी-एसटी एक्ट में कार्रवाई की मांग

हल्द्वानी के रामलीला मैदान में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की जनसभा के बाद कथित तौर पर मैदान का शुद्धिकरण किए जाने के मामले ने सियासी तूल पकड़ लिया है। सोमवार को रुद्रपुर में कांग्रेसियों ने कोतवाली पहुंचकर इस कार्रवाई का विरोध जताया और पुलिस से मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की मांग की।

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महानगर कांग्रेस अध्यक्ष ममता रानी के नेतृत्व में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता कोतवाली रुद्रपुर पहुंचे। उन्होंने एसएसआई खुशवंत सिंह को तहरीर सौंपते हुए गिरीश चंद्र पांडेय समेत 15 अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।तहरीर में कांग्रेसियों ने आरोप लगाया कि आठ अगस्त को हल्द्वानी के रामलीला मैदान में अनुसूचित जाति से आने वाले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की जनसभा हुई थी। आरोप है कि इसके बाद 10 अगस्त को गिरीश चंद्र पांडेय और अन्य लोगों ने मैदान में यज्ञ-मंगल छींटकर कथित रूप से शुद्धिकरण किया। कांग्रेस ने इसे अनुसूचित जाति के लोगों को सार्वजनिक रूप से अपमानित करने, सामाजिक भेदभाव को बढ़ावा देने और संविधान की भावना के विपरीत कृत्य बताया।कांग्रेसियों ने पुलिस से मामले की जांच कर एससी-एसटी एक्ट समेत संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।