फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   Opposition leader Yashpal Arya attacks the FIR against Rahul Gandhi in haldwani

हल्द्वानी: राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर पर विपक्ष नेता का हमला, कहा- पुलिस ने सरकार के इशारे पर दर्ज किया केस

Mon, 31 Aug 2026 02:28 PM IST
Heera अमर उजाला नेटवर्क, हल्द्वानी
अमर उजाला नेटवर्क, हल्द्वानी Published by: Heera Updated Mon, 31 Aug 2026 02:28 PM IST
सार

राहुल गांधी के खिलाफ हल्द्वानी कोतवाली में एससी-एसटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज होने के बाद विपक्ष के नेता यशपाल आर्य ने सोमवार को एसएसपी कार्यालय का घेराव कर विरोध किया। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने सरकार के इशारे पर यह प्राथमिकी दर्ज की है।

विज्ञापन
Opposition leader Yashpal Arya attacks the FIR against Rahul Gandhi in haldwani
राहुल गांधी - फोटो : ANI

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

राहुल गांधी के खिलाफ पुलिस ने सरकार के इशारे पर प्राथमिकी दर्ज की है। भाजपा के दिमाग और मानसिकता में गंदगी है। हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे। यह बात नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सोमवार को एसएसपी कार्यालय का घेराव करने के दौरान कहीं। 

विज्ञापन


रविवार देर रात राहुल गांधी के खिलाफ हल्द्वानी कोतवाली में एससी-एसटी एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज हुई थी। कार्रवाई जवाहर नगर कॉलोनी निवासी श्रीराम सेवा धर्मार्थ सेवा समिति के सदस्य अमित कुमार की तहरीर पर हुई थी। आरोप था कि कांग्रेस के राजनैतिक कार्यक्रम के बाद रामलीला मैदान में किए गए साफ-सफाई के कार्य को राहुल गांधी ने छुआछूत और आपराधिक बताते हुए जातिगत स्वरूप दिया। 
विज्ञापन


अपने हुक्मरानों से पूछ लो हम यहीं बैठे हैं: सुमित हृदयेश
सोमवार को नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के साथ हल्द्वानी विधायक सुमित हृदेश, कांग्रेस नेता राहुल छिमवाल समेत अन्य लोग एकत्र होकर बहुउद्देशीय भवन पहुंचे। यहां विधायक सुमित हृदयेश ने बताया कि रामलीला मैदान में रैली के बाद शुद्धिकरण का काम कराया गया था। इस मुद्दे पर राज्यसभा में भी वरिष्ठ नेताओं ने नाराजगी जाहिर की थी। इस मामले में कांग्रेस की तरफ से अज्ञात लोगों पर कार्रवाई करने के लिए तहरीर दी गई थी लेकिन पुलिस ने कोई प्राथमिक की दर्ज नहीं की। उन्होंने सीओ सिटी अमित कुमार सैनी के सामने अपनी तहरीर रखी और यह कहते हुए मामला दर्ज करने की बात कही कि आप अपने हुक्मरानों से बात कर लीजिए हम यहीं बैठे हैं लेकिन प्राथमिक दर्ज करनी होगी।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed