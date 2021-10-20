फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   Combined Education and High Court XI won

Nainital News: कंबाइंड एजुकेशन और हाईकोर्ट इलेवन जीते

Wed, 04 Nov 2026 12:48 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Wed, 04 Nov 2026 12:48 AM IST
विज्ञापन
Combined Education and High Court XI won
नैनीताल। द नैनीताल जिमखाना एंड डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन की ओर से आयोजित इंटर ऑफिशियल एंड कमर्शियल फुटबाल टूर्नामेंट-2026 के रोमांचक मुकाबले जारी हैं। मंगलवार को खेले गए दो मैचों में कंबाइंड एजुकेशन और हाईकोर्ट इलेवन की टीमों ने मैदान पर पूरी तरह दबदबा बनाते हुए शानदार जीत दर्ज की।
विज्ञापन

दिन के पहले एकतरफा मुकाबले में कंबाइंड एजुकेशन का प्रदर्शन बेहद आक्रामक रहा। टीम ने बेहतरीन तालमेल की बदौलत कुमाऊं मंडल विकास निगम को 5-0 के भारी अंतर से पराजित किया। वहीं, दूसरे मुकाबले में हाईकोर्ट इलेवन ने अपने मजबूत खेल और सटीक पासिंग के दम पर तल्लीताल व्यापार मंडल बी को संभलने का कोई मौका नहीं दिया और 5-0 से एकतरफा शिकस्त दी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed