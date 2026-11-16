सीएम धामी ने दिया सियासी संदेश: सेवा, सुरक्षा और स्वरोजगार से सत्ता के समीकरण को साधने की कवायद, ऐसे समझें

उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव की आहट के बीच महिला हितों की फेहरिस्त अब सियासत के नए विमर्श का केंद्र बनने लगी है। करीब 35 लाख महिला मतदाताओं की अहमियत को समझते हुए भाजपा ने आधी आबादी के बीच अपनी पैठ मजबूत करने की कवायद तेज कर दी है। आरक्षण से लेकर स्वरोजगार, लखपति दीदी से लेकर आर्थिक आत्मनिर्भरता तक, सरकारी योजनाओं के आंकड़ों के जरिए महिलाओं के बीच उपलब्धियों का लेखा-जोखा रखा जा रहा है। कालाढूंगी में आयोजित महिला शक्ति सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने योजनाओं का रिपोर्ट कार्ड पेश करने के साथ अंकिता भंडारी प्रकरण पर विपक्ष को घेरकर महिला सुरक्षा के मुद्दे पर भी सरकार का पक्ष रखा। महिला कल्याण की योजनाओं और राजनीतिक संदेशों के इस मेल में 2027 की चुनावी तैयारियों की झलक भी साफ दिखाई दी।

विज्ञापन